Клуб першої ліги вибив з Кубка України володаря трофею-2009 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Дніпро-1» здолав цьогорічного учасника єврокубків Афіша з соцмереж

«Дніпро-1» вирішив долю зустрічі в ендшпілі основного часу

Вперше в історії Кубка України в півфіналі турніру гратиме відразу два представники першої ліги. До «Інгульця» з Петрово приєднався «Дніпро-1», який переміг володаря трофею-2008/2009 полтавську «Ворсклу».

«Дніпро-1» - «Ворскла» (Полтава) - 2:0

Голи: 1:0 - Станіслав Когут (77). 2:0 - Ігор Когут (83)

«Дніпро-1»: Валерій Юрчук - Юрій Романюк, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий - Батагов, Сніжко (Очіґава, 86), Ігор Когут, Чичиков (Владислав Шаповал, 62), Станіслав Куліш - Кузик. Тренер – Дмитро Михайленко

«Ворскла»: Олександр Ткаченко - Пердута, Володимир Чеснаков, Олександр Чижов (Ардін Даллку, 70), Ібрагім Кане - Шарпар (Тодор Петровіч, 82), Олександр Скляр - Сапай, Габелок, Саків - Карека (Юрій Коломоєць, 65). Тренер - Віталій Косовський

Судді: Можаровський (Львів) - Володимир Висоцький (Запоріжжя), Віктор Матяш (Донецька область)

Попередження: Карека (12)

7 квітня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

Перший м'яч, вдало зігравши на добиванні після удару Ігоря Когута, забив Станіслав Куліш.

Сам Когут відзначився, викриставши вихід з голкіпером сам-на-сам.

Дніпро-1 - Ворскла - 2:0

Таким чином, до півфіналу Кубка України потрапили луганська «Зоря», донецький «Шахтар», «Інгулець» і «Дніпро-1».