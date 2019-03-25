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    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка

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    Ганна Матвієнко - Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Ганна Матвієнко

    У захисника донецького «Шахтаря» також є надійний тил

    22-річний захисник збірної України та донецького «Шахтаря» Микола Матвієнко 3 березня зіграв весілля зі своєю подругою Ганною, з якою зустрічався більше трьох років.

    Ганна Матвієнко - 26-річна уродженка Донецька. Дівчина займається моделінгом, любить татуювання і тварин.

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    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
    Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка

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    Джерело: Tribuna.com

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