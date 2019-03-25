Гаряча брюнетка, яка любить татуювання. Ефектні фото дружини «шахтаря» Миколи Матвієнка
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Ганна Матвієнко
У захисника донецького «Шахтаря» також є надійний тил
22-річний захисник збірної України та донецького «Шахтаря» Микола Матвієнко 3 березня зіграв весілля зі своєю подругою Ганною, з якою зустрічався більше трьох років.
Ганна Матвієнко - 26-річна уродженка Донецька. Дівчина займається моделінгом, любить татуювання і тварин.
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Джерело: Tribuna.com