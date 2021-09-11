Роналду двічі забив у першому матчі за «Манчестер Юнайтед» (відео)
Нападник збірної Португалії був першим на добиванні
Перший вихід в складі «Манчестер Юнайтед» нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначив забитим голом. Під завісу першого тайму гри з «Ньюкаслом» зірка світового футболу опинився першим на добиванні після невдалої гри воротаря «сорок».
Cristiano Ronaldo debut goal pic.twitter.com/i7JMRH3l3B— (@Whrisu7) September 11, 2021
По перерві гості зрівняли рахунок, проте Роналду з передачі Люка Шоу знову вивів господарів уперед.
Довершили справу Бруну Фернандеш і Джессі Лінгард – 4:1.
«Манчестер Юнайтед» очолює турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги - 10 очок. У «Манчестер Сіті» - 9.
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