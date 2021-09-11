«Динамо» здолало «Металіст 1925» і зміцнило лідерські позиції

Перемогу киянам принесли удари Циганкова і Гармаша

Київське «Динамо» завдало поразки харківському «Металісту 1925» в сьомому турі чемпіонату України. Команда Мірчі Луческу доволі довго запрягала, а голи забивала вже після перерви. Тренер зробив деякі корективи в грі киян, і в другому таймі гості харків’ян швидко розставили все по своїх місцях. Спочатку Віктор Циганков скористався зкидкою Іллі Шкуріна і вколотив м’яч у сітку воріт, а згодом Денис Гармаш замкнув на ближній стійці передачу Де Пени – 0:2.

В турі «Олександрія» перемогла «Інгулець» - 1:0, і з 14 очками піднялася на другу сходинку турнірної таблиці. В «Динамо» - 19, а «Шахтар» з «Дніпром-1» в матчі туру вийдуть на поле о 19:30.

Ще в одному матчі сьомого туру «Рух» і «Зоря» розійшлися миром - 1:1.