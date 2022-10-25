«Шахтар» гостює в «Селтіка»: коли і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Зустріч між «Селтіком» і «Шахтарем» пройде у Глазго на стадіоні «Селтік Парк»

Сьогодні, 25 жовтня, «Шахтар» на виїзді зіграє з «Селтіком» у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч пройде у Глазго на стадіоні «Селтік Парк». Початок гри – о 22.00. Трансляція буде доступна на Megogo.

Перший матч між командами завершився внічию 1:1. «Шахтар» та «Селтік» у Лізі чемпіонів провели між собою 5 матчів. Обидві команди здобули по 2 домашні перемоги у сезонах-2004/05 та 2007/08, а зустріч у цьому розіграші завершилася внічию. Загальна різниця м'ячів: 7–4 на користь «гірників».

«Селтік» у чотирьох матчах групової стадії набрав одне очко і зараз посідає останнє місце у квартеті F. Після поразки від «Реала» (0:3) та нічиєї з «Шахтарем» (1:1) «кельти» невдало провели спарені тури проти «Лейпцига», поступившись супернику як на виїзді (1:3), так і на своєму полі (0:2). При цьому шотландці ще зберігають шанси поборотися за потрапляння до Ліги Європи.

Нагадаємо, «Шахтар» вирушив до Глазго без ключового гравця.