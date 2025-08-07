«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи

Матч пройшов на Олімпійському стадіоні в Афінах

«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи з рахунком 0:0, повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Панатінаїкос» – «Шахтар» пройшов на Олімпійському стадіоні в Афінах.

Донецький «Шахтар» розпочав третій раунд кваліфікації Ліги Європи з нічиєї проти грецького «Панатінаїкоса». Матч завершився з рахунком 0:0, без забитих голів, але з великою кількістю моментів.

У першому таймі обидві команди створили по кілька небезпечних атак. «Гірників» двічі врятував голкіпер Дмитро Різник, а гравець атаки Аліссон Сантана мав хороший шанс забити, але не зумів переграти воротаря суперника.

У другому таймі на полі з’явився Егіналду, який отримав шанс вийти один на один з голкіпером, та не зміг реалізувати момент. Наприкінці гри Мар’ян Швед також мав нагоду забити, але і його удар парирував польський воротар Бартоломей Дранговські.

Матч-відповідь проти «Панатінаїкоса» відбудеться у четвер, 14 липня, в польському Кракові.

4 серпня відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Cвоїх потенційних суперників дізналися дві пари за участі українських клубів: «Динамо» – «Пафос» та «Шахтар» – «Панатінаїкос».