Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Чоловіча збірна України потрапила до групи В разом із Іспанією, Швейцарією та Данією

Жіноча збірна України з пляжного футболу в Суперфіналі Євроліги-2025 буде виступати у групі В

Чоловіча та жіноча збірні України з пляжного футболу дізналися суперників у Суперфіналі Євроліги-2025, який проходитиме 9-14 вересня в італійському Віареджо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За повідомленням офіційного сайту BSWW, чоловіча збірна України потрапила до групи В разом із Іспанією, Швейцарією та Данією. Відзначимо, що у світовому рейтингу BSWW Іспанія перебуває на п'ятому місці, Швейцарія – на 14-му, а Данія – на 37-му. Підопічні Миколи Костенка посідають 19-ту сходинку.

Євроліга-2025. Суперфінал. Чоловіки

  • Група А: Італія, Білорусь, Португалія, Франція.
  • Група В: Іспанія, Швейцарія, Україна, Данія.

Жіноча збірна України з пляжного футболу в Суперфіналі Євроліги-2025 також буде виступати у групі В. Суперниками синьо-жовтих стали збірні Іспанії та Італії. Іспанки очолюють світовий рейтинг BSWW, а італійки посідають сьому позицію. Підопічні Юрія Клименка – на другій сходинці.

Євроліга-2025. Суперфінал. Жінки

  • Група А: Португалія, Польща, Швейцарія.
  • Група В: Іспанія, Україна, Італія.

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилося кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий. 

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84

Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
