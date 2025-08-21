«Шахтар» – «Серветт»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Конференцій

Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
glavcom.ua
Гру «Шахтар» – «Серветт» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ

Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Сьогодні, 21 серпня, донецький «Шахтар» зіграє перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Шахтар» – «Серветт» пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Серветт» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Швейцарії.

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос».

Перший матч протистояння завершився нульовою нічиєю, тому все вирішувалося у другій грі, що стала номінально домашньою для «Шахтаря».

Перший небезпечний момент у матчі трапився на 19-й хвилині: Педро Енріке пробив з меж штрафного, але м’яч пролетів над поперечиною. Через кілька хвилин Артем Бондаренко завдав удару, який заблокували. На 33-й хвилині Валерій Бондар пробив у площину воріт, але голкіпер впорався. Ще через п’ять хвилин Невертон забив, однак гол не зарахували через офсайд.

На 67-й хвилині Педро Енріке пробивав після кутового, а Олег Очередько завдав удару з дальньої дистанції, але обидва удари не стали голами. На 82-й хвилині «Шахтар» залишився в меншості: Очеретько отримав другу жовту картку. У кінцівці основного часу Невертон та Кауан Еліас мали кілька моментів, проте забити не вдалося. Матч продовжився в екстратаймах, де результат також не змінився.

Переможець визначався у серії пенальті. Єгор Назарина відкрив серію для «Шахтаря», але влучив у стійку. Грецький клуб здобув перевагу, поки Різник здійснив сейв. Після обміну промахами у п’ятому ударі вирішальним став сейв Бартоломея Драговскі.

