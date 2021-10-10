ХК «Донбас» розірвав контракт з темношкірим легіонером після расистського скандалу

Джейл Смерек провів в Україні всього кілька місяців

Джейл Смерек провів за українську команду десять матчів

Чемпіон України з хокею «Донбас» і 24-річний американець Джейл Смерек розірвали перервали співпрацю. Діючий контракт розірвано за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба «Донбасу». Смерек уклав угоду з українським клубом в кінці липня і вже на початку серпня прибув в розташування клубу. Разом з донецькою командою захисник взяв участь в передсезонному Меморіалі Павла Забойніка, а також Відкритому Кубку Донбасу.

У чемпіонаті України захисник провів 5 матчів, заробивши 4 очки (1 гол + 3передачі). В хокейній Лізі чемпіонів американець провів 5 матчів і набрав 2 очки (0+2).

Нещодавно Смерек потрапив у расистський скандал. У матчі «Кременчук» – «Донбас» (3:2) Денискін почистив перед американським гравцем банан і зробив вигляд, що їсть його. Гравця вилучили до кінця зустрічі, а згодом дискваліфікували.