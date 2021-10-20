Легенді НХЛ українського походження поставили страшний діагноз

У чотириразового володаря Кубку Стенлі Майка Боссі виявили рак легенів

Легендарний хокеїст клубу «Нью-Йорк Айлендерс» 64-річний Майк Боссі (Михайло Босий) зізнався, що захворів на рак. Про це уславлений спортсмен розповів сайту TSN. Останнім часом він працював експертом на телебаченні.

«Мені потрібно відійти від ефірів. Під час перерви я буду лікуватися від раку легенів. Я буду боротися з усією рішучістю та вогнем, які ви бачили на льоду. Ви, дорогі вболівальники, ніколи не будете далеко в моїх думках. Навпаки, ви станете частиною того, що мотивує мене ставати кращим. Як і всім спортсменам, які готуються до найбільшого виступу у своєму житті, мені знадобиться вся моя сила та вся моя концентрація», – розповів Майк.

Боссі грав за «Айлендерс» протягом десяти років. За цей час разом з командою він чотири рази вигравав Кубок Стенлі. 1977 року він став найкращим новачком НХЛ, а 1982-го найкращим гравцем ліги. За кар’єру Майк закинув 658 шайб та віддав 628 гольових передач. За досягнення у 1991 році правого нападника Боссі було введено до Зали хокейної слави.