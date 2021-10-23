«Сокіл» поступився в першому за десять років матчі на євроарені

«Сокіл» з поразки стартував в Континентальному кубку

Столичний хокейний клуб бореться за Континентальний кубок

Десять років київський «Сокіл» не грав у Континентальному кубку. Повернення відбулося в Угорщині, де проходить груповий етап другого раунду. Віче-чемпіони України зустрічалися з латвійським «Олімпом» і поступилися – 1:4.

Стартовий період пройшов в рівній боротьбі, проте в кінцівці підопічні Олега Шафаренка втратили концентрацію і пропустили шайбу.

У другій двадцятихвилинці «Сокіл» відверто провалився, дозволивши «Олімпу» закинути три шайби за сім хвилин. Невелику надію українським уболівальникам подарував капітан киян Андрій Міхнов, який в середині гри скоротив рахунок.

«Сокіл» іноді проводив непогані атаки, але шайб більше не закидав. Ключовою причиною невдачі «Сокола» стали вилучення – три з чотирьох шайб команда Шафаренко пропустила в меншості.

В іншому матчі групи С фаворит квартету «Ференцварош» розгромив «Тарту» з рахунком 8:1.

У суботу, 23 жовтня, «Сокіл» зіграє з «Ференцварошем». До наступного етапу виходить переможець групи.