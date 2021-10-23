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    «Сокіл» поступився в першому за десять років матчі на євроарені

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    &laquo;Сокіл&raquo; з поразки стартував в Континентальному кубку - «Сокіл» поступився в першому за десять років матчі на євроарені

    «Сокіл» з поразки стартував в Континентальному кубку

    Фото: uhl.ua

    Столичний хокейний клуб бореться за Континентальний кубок

    Десять років київський «Сокіл» не грав у Континентальному кубку. Повернення відбулося в Угорщині, де проходить груповий етап другого раунду. Віче-чемпіони України зустрічалися з латвійським «Олімпом» і поступилися – 1:4.

    Стартовий період пройшов в рівній боротьбі, проте в кінцівці підопічні Олега Шафаренка втратили концентрацію і пропустили шайбу.

    У другій двадцятихвилинці «Сокіл» відверто провалився, дозволивши «Олімпу» закинути три шайби за сім хвилин. Невелику надію українським уболівальникам подарував капітан киян Андрій Міхнов, який в середині гри скоротив рахунок.

    «Сокіл» іноді проводив непогані атаки, але шайб більше не закидав. Ключовою причиною невдачі «Сокола» стали вилучення – три з чотирьох шайб команда Шафаренко пропустила в меншості.

    В іншому матчі групи С фаворит квартету «Ференцварош» розгромив «Тарту» з рахунком 8:1.

    У суботу, 23 жовтня, «Сокіл» зіграє з «Ференцварошем». До наступного етапу виходить переможець групи.

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    Теги: хокей ХК Сокіл
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    «Сокіл» поступився в першому за десять років матчі на євроарені