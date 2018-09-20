Шевченко і Ярмоленко відвідають матч Ліги Європи «Арсенал» - «Ворскла»



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Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко. Фото: Сегодня

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом

На матчі першого туру групового етапу Ліги Європи між «Арсеналом» і «Ворсклою» будуть присутні два VIP-гостя зі збірної України.

На трибуни «Емірейтс» в четвер увечері прийдуть головний тренер національної команди Андрій Шевченко, а також її лідер півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко.

Матч «Арсеналу» і «Ворскли» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наставник «канонірів» Унаї Емері заявив, що проти «Ворскли» вийдуть найсильніші футболісти, а Сачко сподівається на подвиг в стартовому турі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що разом з «Ворсклою» в Лондон на матч з «Арсеналом» полетіли не тільки представники клубу і преса, а й чиновники облдержадміністрації.

Також стало відомо, що «Ворскла» погасить борги перед футболістами до матчу з «Арсеналом» в Лізі Європи.

Джерело: zbirna.com