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    Шевченко і Ярмоленко відвідають матч Ліги Європи «Арсенал» - «Ворскла»

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    Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко. Фото: Сегодня - Шевченко і Ярмоленко відвідають матч Ліги Європи «Арсенал» - «Ворскла»
    Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко. Фото: Сегодня

    Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом

    На матчі першого туру групового етапу Ліги Європи між «Арсеналом» і «Ворсклою» будуть присутні два VIP-гостя зі збірної України.

    На трибуни «Емірейтс» в четвер увечері прийдуть головний тренер національної команди Андрій Шевченко, а також її лідер півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко.

    Матч «Арсеналу» і «Ворскли» розпочнеться о 22:00 за київським часом.

    Наставник «канонірів» Унаї Емері заявив, що проти «Ворскли» вийдуть найсильніші футболісти, а Сачко сподівається на подвиг в стартовому турі Ліги Європи.

    Раніше повідомлялося, що разом з «Ворсклою» в Лондон на матч з «Арсеналом» полетіли не тільки представники клубу і преса, а й чиновники облдержадміністрації.

    Також стало відомо, що «Ворскла» погасить борги перед футболістами до матчу з «Арсеналом» в Лізі Європи.

    Джерело: zbirna.com

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