УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України

«Лохи, Україна! Лохи, н***й!», – прокричав Нєвєдров після гри з нашою збірною

Українська асоціація футболу звернулася до Контрольного, Етичного та Дисциплінарного органу УЄФА у зв’язку з інцидентом, що стався після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року між збірними Вірменії та України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Одразу після фінального свистка гравець збірної Вірменії Денис Нєвєдров допустив публічне висловлювання образливого характеру на адресу України, що було зафіксовано на відео під час трансляції матчу. УАФ вбачає в діях гравця національної збірної Вірменії неспортивну поведінку, що є порушенням Дисциплінарних правил УЄФА.

Також у листі зазначено: «… згаданий гравець має російське походження та громадянство російської федерації (що підтверджується персональними даними гравця на офіційному вебсайті МФК «Тюмень»). З огляду на реалії жорстокої війни, розв’язаної російською федерацією проти України з метою знищення нашої держави, посягання на її незалежність та вбивства українських громадян лише за їхнє походження, національну ідентичність і прагнення жити на своїй землі, Росія та російський народ щоденно демонструють ненависть і зневагу до українців у своїх діях і публічних заявах як на державному, так і на приватному рівнях. Мова ненависті, заснована на приниженні гідності та зневазі за національною ознакою, є справжнім проявом ксенофобії – однієї з найтяжчих форм дискримінації. Таким чином, цей випадок є значно серйознішим, ніж просто неспортивна поведінка гравця національної збірної під час офіційного матчу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року під егідою УЄФА, за яким спостерігала багатомільйонна футбольна спільнота. Ми наполягаємо, що подібна мова ненависті та приниження гідності є неприйнятною з точки зору прав людини, здорового глузду та спільних цінностей Футбольної родини.

У зв’язку з викладеним, просимо Контрольний, Етичний та Дисциплінарний орган УЄФА застосувати дисциплінарні санкції до гравця Дениса Невєдрова та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу УЄФА 2026 року Вірменія – Україна, яка порушує Дисциплінарні правила УЄФА».

Нагадаємо, Невєдров нецензурно висловився на адресу України після очного матчу 1-го туру групового етапу Євро-2026.

«Лохи, Україна! Лохи, н***й!», – прокричав Нєвєдров під час святкування прямо на майданчику.

Вірмени здобули вольову перемогу над Україною з рахунком 2:1.

Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році, коли і розпочав виступи за національну збірну цієї країни. На його рахунку 4 матчі за Росію U-21.

31-річний гравець на клубному рівні виступає за «Тюмень».