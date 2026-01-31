Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу стала переможцем турніру в Туреччині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Юнацька збірна України з футболу стала переможцем турніру в Туреччині
Юнацька збірна України U-16 готується до кваліфікації Євро-2027

Підсумкове місце України визначилося після завершення останнього поєдинку турніру

Юнацька збірна України U-16 (футболісти 2010 року народження) посіла перше місце на міжнародному товариському турнірі, що проходив у турецькій Антальї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Місце України визначилося після завершення останнього поєдинку, в якому господарі здобули вольову перемогу над Чехією – 2:1. До цього, нагадаємо, синьо-жовті обіграли Чехію з рахунком 3:1, після чого зіграли внічию з Туреччиною – 1:1. Таким чином, за додатковими показниками, а саме – за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів, переможцями турніру стали саме підопічні Володимира Самборського. 

Товариський турнір серед юнацьких збірних U-16

  • Україна – Чехія – 3:1
  • Туреччина – Україна – 1:1
  • Туреччина – Чехія – 2:1

Підсумкова таблиця

  1. Україна – 4 очки
  2. Туреччина – 4 очки
  3. Чехія – 0 очок

Юнацька збірна України U-16 готується до кваліфікації Євро-2027 (U-17). У першому раунді синьо-жовті потрапили до групи 9, де їхніми суперниками стали збірні Чорногорії, Польщі й Англії. Уже відомо, що турнір у нашій групі в період з 11-го до 17 листопада прийматиме Англія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

