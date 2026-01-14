Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу

Трансферний бан для «Ростова» набув чинності з 13 січня

ФІФА заборонила російському клубу «Ростову» купувати футболістів у три найближчих вікна переходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

Трансферний бан набув чинності з 13 січня, його причини не уточнюються.

У цьому сезоні «Ростов» посідає 11 місце у чемпіонаті Росії з футболу. Клуб набрав 21 очко за 18 турів.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справжня ціна війни Путіна для Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
11 сiчня, 19:11
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
8 сiчня, 10:42
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31
Аргентинець виступав за нідерландський «Аякс», після чого отримав запрошення перейти до мексиканської команди
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
31 грудня, 2025, 10:17
Вибух стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
24 грудня, 2025, 06:18
Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
23 грудня, 2025, 14:04
Путін заявив, що Росія досягне своїх військових цілей за допомогою військових дій
ISW: Кремль розповсюджує хибний наратив про руйнування лінії фронту в Україні
23 грудня, 2025, 05:43
Ірландія дізнається про російські операції лише після сигналів від союзників, насамперед Великої Британії.
The Telegraph назвав країну, яка є найслабшою у боротьбі з російською агресією
23 грудня, 2025, 04:37
СБУ уразила нафтовидобувні платформи «Лукойлу» втретє за тиждень
Безпілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
15 грудня, 2025, 15:53

Новини

Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
Російський клуб отримав трансферний бан від ФІФА
Турнір в Австралії: тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис.
Турнір в Австралії: тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис.
Три українські команди увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА
Три українські команди увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
Лукашов дебютував за новий клуб у Латвійсько-естонській лізі
Лукашов дебютував за новий клуб у Латвійсько-естонській лізі
Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу
Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua