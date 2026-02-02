Головна Країна Політика
Повернення Росії до міжнародного футболу. Сибіга розкритикував до президента ФІФА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повернення Росії до міжнародного футболу. Сибіга розкритикував до президента ФІФА
Очільник МЗС України назвав президента Міжнародної федерації футболу «моральним дегенератом»
колаж: glavcom.ua

Джанні Інфантіно пропонував, аби російські команди повернулися до великих футбольних турнірів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

Глава української дипломатії наголосив, що РФ продовжує вбиває людей поки «моральні дегенерати пропонують скасувати заборони». Він наголосив, що 679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол, оскільки їх убила Російська Федерація.

«І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року», – заявив він.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно не змінив своєї думки стосовно можливості повернути Росію до великих футбольних турнірів. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи». Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.

Раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинили участь російських клубів і збірних в усіх змаганнях.

Теги: Андрій Сибіга ФІФА

