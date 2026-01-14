Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розгляне питання зміни правил визначення офсайду 20 січня

УЄФА не підтримала пропозицію щодо зміни правила визначення офсайду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розгляне питання зміни правил визначення офсайду 20 січня.

На даний момент офсайд фіксується при знаходженні будь-якої частини тіла атакуючого гравця, якою можна забити гол, в момент передачі ближче до воріт суперника, ніж передостанній футболіст, що захищається, включаючи воротаря.

Раніше колишній головний тренер «Арсеналу» Арсен Венгер, який обіймає посаду керівника відділу глобального розвитку футболу ФІФА, запропонував внести таку зміну: якщо хоча б одна (будь-яка) частина тіла, якою можна забити гол, знаходиться на лінії останнього захисника або позаду неї, то гравець не перебуває в офсайді, навіть якщо інші частини заступають за цю. Положення «поза грою» при цьому зараховується тільки в тому випадку, якщо гравець усім тілом ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч та передостанній гравець суперника.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3