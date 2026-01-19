Головна Спорт Новини
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Клаудіо Ечеверрі святкує свій гол у ворота збірної України на Олімпіаді-2024
фото: Reuters

Плеймейкер Клаудіо Ечеверрі набиратиметься досвіду в чемпіонаті Іспанії

Атакувальний півзахисник «Манчестер Сіті» Клаудіо Ечеверрі тимчасово поповнив склад «Жирони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт іспанського клубу.

Талановитий гравець до кінця сезону-2025/26 виступатиме з українцями Владиславом Крапивцовим, Віктором Циганковим і Владиславом Ванатом. Протягом першої частини поточної кампанії 20-річний аргентинець на правах оренди представляв «Баєр». За леверкузенців Ечеверрі провів 11 матчів і відзначився одним асистом.

Варто зауважити, що «Жирона» є частиною глобальної мережі City Football Group. Компанія CFG пов'язана з понад 10-ма клубами з усього світу, а «Манчестер Сіті» – головний її актив. У серпні 2025 року «містяни» також відправили до Іспанії центрального захисника Вітора Рейса (оренда).

Каталонці з трьома українцями в складі йдуть 10-ми в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, нещодавно здобувши третю поспіль перемогу. Три очки у виїзній дуелі з барселонським «Еспаньйолом» підопічним Мічела приніс дубль колишнього гравця київського «Динамо» Владислава Ваната, який «біло-синіх» залишив за підсумками літнього трансферного вікна-2025.

На рахунку вихованця столичного клубу вісім результативних ударів і одна гольова передача в 19-ти поєдинках за Жирону в сезоні-2025/26, тоді як Циганков у 16-ти відзначився п'ятьма голами й двома асистами. Крапивцов у трьох матчах пропустив вісім голів, жодного разу не зумівши зберегти ворота «сухими».

Ечеверрі, контракт якого з «Манчестер Сіті» розраховано до кінця червня 2028 року, може дебютувати за каталонців наступного понеділка, 26 січня. Тоді колектив Мічела прийматиме Хетафе, сподіваючись на невдачі конкурентів, які можуть дозволити Жироні завершити 21-й тур чемпіонату Іспанії на восьмій сходинці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гравець збірної України Олександр Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Жирона

