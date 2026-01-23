Головна Спорт Новини
Конфлікт екстренера «Динамо» з сантехніком. Депутат Київради переповів версію комунальника

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Конфлікт екстренера «Динамо» з сантехніком. Депутат Київради переповів версію комунальника
Ємець: Ці люди, такі як пан Микола, рятують киян від холодної смерті

Ємець: Коли захочете запитати де ваш сантехнік – сходіть до футболіста Михайличенка і запитайте його

Депутат Київради Леонід Ємець поспілкувався з комунальником, який звернувся до Печерського управління поліції із заявою щодо ймовірних неправомірних дій колишнього гравця та головного тренера київського «Динамо» Олексія Михайличенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook політика.

«Подивіться на ці руки, в них вʼїлася сажа. Це руки сантехніка Миколи з печерського ЖеКу. Він 5 годин на вулиці Мазепи, відігрівав і ремонтував труби, аби дати людям воду. Але замість подяки його побив футболіст Михайличенко. Наніс підступний удар нижче пояса. І пообіцяв що це лише початок, а далі буде ще гірше», – зазначив Ємець.

Він також розповів про своє спілкування з комунальником.

«Про цю історію я зранку прочитав в особистих повідомленнях від його сусідки і вчительки. Потім вдень, ми Борисом Сікліцьким були в Печерському ЖЕКу, завозили їм обладнання і дізнались ще більше подробиць. Дізнались контакти і в якій лікарні пан Микола. І відвідали його, де на власні очі пересвідчились, що це вихована, адекватна і достойна людина. Трудяга відданий своїй праці. Ми візьмемо цю справу на контроль. Розглянемо на комісії. Не дамо замнути. Ці люди, такі як пан Микола, всі ці дні рятують киян від холодної смерті. Їх катастрофічно не вистачає. На 200 будинків всього 5 сантехніків. А тепер 4. Тому, коли захочете запитати де ваш сантехнік, сходіть до футболіста Михайличенка і запитайте його», – резюмував Ємець.

Нагадаємо, у мережі Михайличенка підозрюють у побитті комунальника.

«Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні», – повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисного тілесного ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Сам Михайличенко заявив, що комунальник вдарив його дружину.

