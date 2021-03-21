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    Малиновський забив і зробив гру «Аталанти» в матчі Серії А

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    Руслан Малиновський забив сам, і допоміг відзначитися партнеру - Малиновський забив і зробив гру «Аталанти» в матчі Серії А
    Руслан Малиновський забив сам, і допоміг відзначитися партнеру
    фото з відкритих джерел

    Український півзахисник забив м’яч і віддав гольову передачу

    Півзахисник збірної України Руслан Малиновський провів блискучу гру в 28 турі чемпіонату Італії. Зустріч пройшла на стадіоні «Марк-Антоніо Бентегоді» у Вероні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

    На 33-й хвилині Руслан подавав від кутового прапорця й захисник господарів зіграв у штрафному рукою. Арбітр зустрічі призначив пенальті, який чітко реалізував українець. В кінці першого тайму, на 42-й хвилині, форвард Дуван Сапата отримав від Малиновського скидку головою, втік на побачення з голкіпером і забив другий раз.

    «Аталанта» набрала 55 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці. Лідером змагань є «Інтер» - 65 (27 ігор). Далі йдуть «Мілан» - 56 (27), «Ювентус» - 55 (26)…

    Учора, 20 березня, чудову гру в чвертьфіналі Кубка Англії видав партнер Малиновського у середній лінії національної збірної Олександр Зінченко. В грі з «Евертоном» його «Манчестер Сіті» переміг у гостях (2:0), а українець отримав найвищий бал у команді.

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      Теги: Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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