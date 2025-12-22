Головна Спорт Новини
Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У матчі регулярного чемпіонату G-Ліги «Мен Селтікс» Шульги обіграли «Остін Торос Сперс»

Максим Шульга за 35 хвилин на майданчику набрав 27 очок

Максим Шульга відзначився вдалою грою у поєдинку G-Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі регулярного чемпіонату G-Ліги «Мен Селтікс» обіграли «Остін Торос Сперс» 123:114. Максим Шульга за 35 хвилин на майданчику набрав 27 очок (4/8 двоочкові, 3/7 триочкові, 5/5 штрафні), з яких 12 очок у четвертій чверті, зробив 5 підбирань, 7 передач, 1 блок-шот при 4 втратах та 5 фолах.

Шульга оновив рекорд результативності за кар’єру у G-Лізі. Попередній становив 25 очок, які український баскетболіст набрав 10 грудня в грі з «Кепітал Сіті Гоу-Гоу».

Також Шульга був визнаний кращим гравцем матчу з «Остін Торос Сперс». Для нього це третя подібна відзнака за сезон.

В Японії «Осака» поступилась «Сендаю» 73:75. Володимир Герун відіграв 23 хвилини, набрав 6 очок (2/3 двоочкові, 2/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

