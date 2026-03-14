Болгарія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Ілля Мандебура
Після успішного старту відбору українська команда погіршила свої позиції внаслідок поразки чорногоркам у Ризі
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про матч, який може стати «рятівним колом» для української команди у першому раунді відбору

 

14 березня 2026 року, о 19:00 за київським часом в Пловдиві жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Болгарії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Болгарія – Україна

Болгарія має більше шансів на перемогу, переконані букмекери GGBET. На позитивний результат від болгарок коефіцієнт становить 1,12 станом на 16:10 14 березня 2026 року. А ось на успіх синьо-жовтих закладено 7,73. На нічию та потенційний овертайм запропоновано 18.

Передматчева ситуація команд

Перед п'ятим ігровим туром Болгарія є лідером групи E: вона здобула перемоги в усіх чотирьох матчах, а тому гарантовано пройде до наступного раунду. Натомість Україна перебуває на гарячому сидінні: вона йде третьою у групі з двома перемогами під час першого кола відбору. У рейтингу третіх місць українки йдуть на останньому прохідному місці – третьому. 

Колективи вже мали змогу випробувати себе в поєдинках березневого вікна: Україна зіграла вдома з Чорногорією, а Болгарія – з Азербайджаном. Більш вдало склався матч четвертого туру для суперниць синьо-жовтих, які забили одразу 120 очок одній з найслабших команд у Європі. Натомість Україна провела рівний поєдинок проти Чорногорії, але остання чверть стала катастрофічною: з вісьмома набраними очками за 10 хвилин підсумковий рахунок склав 61:79 не на нашу користь. Через це зустріч з болгарками може стати рятівною: у випадку будь-якої перемоги є шанс вийти на друге місце або отримати додаткову перемогу для рейтингу третіх місць та гарантований вихід далі. 

Болгарія зуміла зберегти усіх лідерок порівняно з першою зустріччю (тоді Україна програла з рахунком 60:80), включно з натуралізованою американкою Хаалією Гілсмен. Цікавим фактом є те, що вона була разом з лідеркою нашої команди Аліною Ягуповою разом у «Црвені Звезді», але спільного досвіду ігор вони не мали, оскільки вона припинила виступи за клуб і шукала собі заміну. Нею виявився колишній клуб Ягупової, «Валенсія».

Те саме можна сказати і про команду України, де присутні у заявці згадана Аліна Ягупова, Тетяна Юркевічус, Ольга Алексейчик, Міріам Уро-Ніле. Заявка нашої збірної навіть розширилася трьома дебютантками: Серафимою Тихою, Поліною Тупало та Юлією Гутевич. Найкраще себе проявила перша з них, і саме на неї і на Ольгу Алексейчик буде покладатися одна з великих ролей у цьому матчі – виведення м'яча і побудова атак. Болгарки люблять високо пресингувати, тому кількість втрат може стати одним з ключових аспектів поєдинку. 

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Болгарії завершився перемогою болгарок з рахунком 60:80. У перших трьох чвертях суперниці мали відчутну перевагу за влучаннями з середньої відстані, завдяки чому створили гандикап у 23 очки. Лише в останній десятихвилинці почалася конкурентна боротьба, і синьо-жовті зуміли «грюкнути дверима», вигравши її 19:16. Проте варто відзначити, що Болгарія парадоксально мало виконувала дальніх кидків – усього два триочкові були забиті за 40 хвилин матчу. 

Як було вже згадано, лідерками команди у тій грі стали Тетяна Юркевічус, яка зібрала дабл-дабл з 14 очок та 10 підбирань, Аліна Ягупова з 12 очками, шістьма підбираннями та сімома асистами, а також Ольга Алексейчик з дев'ятьма очками. Також добре вдалося себе проявити дебютантці того поєдинку, Карині Панчук, яка не брала участі у матчі з Чорногорією. 

Щоб покращити собі ситуацію для виходу до наступного етапу, українській команді необхідно або перемогти Болгарію, або поступитися з відносно невеликою кількістю очок. Наразі в синьо-жовтих вона складає -32, тоді як у найближчих переслідувачок з Ірландії – «-35». Однак у них немає перемоги в активі, а тому якщо вони не здобудуть перемогу над Ізраїлем, то для нашої команди небезпека непроходу далі зникне. 

Думки перед матчем Болгарія – Україна 

Головна тренерка болгарської команди, Тетяна «Таня» Гатева у післяматчевому інтерв'ю після розгрому Азербайджану зазначила: «Ми використали цей матч як тренування і готуємося виключно до гри з Україною. Це буде ключовий матч. Ми очікуємо, що до Пловдива приїде ще більше людей. Дякую всім, хто сьогодні був у залі. Безумовно, матч у суботу буде набагато інтригуючим. Він буде набагато цікавішим, і в ньому буде набагато більше напруги та адреналіну».

Її тезка, одна з лідерок української команди Тетяна Юркевічус, у розмові з Obozrevatel про матч з Болгарією сказала: «Будемо робити роботу над помилками, скажімо так. І подивимося, тому що Болгарія сама по собі нижча команда, але вони швидші, тому сподіваюся, можливо, вийде зупинити і вирвати у них цю перемогу. Тому що хочеться все-таки потрапити до наступного раунду». 

Де дивитися матч Болгарія – Україна

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на платформі «Київстар ТБ» або на офіційному Youtube-каналі FIBA. 

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдиві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).

