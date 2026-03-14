Болгарія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Розповідаємо про матч, який може стати «рятівним колом» для української команди у першому раунді відбору

14 березня 2026 року, о 19:00 за київським часом в Пловдиві жіноча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Євробаскет-2027 проти команди Болгарії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Болгарія – Україна

Болгарія має більше шансів на перемогу, переконані букмекери GGBET. На позитивний результат від болгарок коефіцієнт становить 1,12 станом на 16:10 14 березня 2026 року. А ось на успіх синьо-жовтих закладено 7,73. На нічию та потенційний овертайм запропоновано 18.

Передматчева ситуація команд

Перед п'ятим ігровим туром Болгарія є лідером групи E: вона здобула перемоги в усіх чотирьох матчах, а тому гарантовано пройде до наступного раунду. Натомість Україна перебуває на гарячому сидінні: вона йде третьою у групі з двома перемогами під час першого кола відбору. У рейтингу третіх місць українки йдуть на останньому прохідному місці – третьому.

Колективи вже мали змогу випробувати себе в поєдинках березневого вікна: Україна зіграла вдома з Чорногорією, а Болгарія – з Азербайджаном. Більш вдало склався матч четвертого туру для суперниць синьо-жовтих, які забили одразу 120 очок одній з найслабших команд у Європі. Натомість Україна провела рівний поєдинок проти Чорногорії, але остання чверть стала катастрофічною: з вісьмома набраними очками за 10 хвилин підсумковий рахунок склав 61:79 не на нашу користь. Через це зустріч з болгарками може стати рятівною: у випадку будь-якої перемоги є шанс вийти на друге місце або отримати додаткову перемогу для рейтингу третіх місць та гарантований вихід далі.

Болгарія зуміла зберегти усіх лідерок порівняно з першою зустріччю (тоді Україна програла з рахунком 60:80), включно з натуралізованою американкою Хаалією Гілсмен. Цікавим фактом є те, що вона була разом з лідеркою нашої команди Аліною Ягуповою разом у «Црвені Звезді», але спільного досвіду ігор вони не мали, оскільки вона припинила виступи за клуб і шукала собі заміну. Нею виявився колишній клуб Ягупової, «Валенсія».

Те саме можна сказати і про команду України, де присутні у заявці згадана Аліна Ягупова, Тетяна Юркевічус, Ольга Алексейчик, Міріам Уро-Ніле. Заявка нашої збірної навіть розширилася трьома дебютантками: Серафимою Тихою, Поліною Тупало та Юлією Гутевич. Найкраще себе проявила перша з них, і саме на неї і на Ольгу Алексейчик буде покладатися одна з великих ролей у цьому матчі – виведення м'яча і побудова атак. Болгарки люблять високо пресингувати, тому кількість втрат може стати одним з ключових аспектів поєдинку.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Попередня зустріч команд

Попередній матч між збірними України та Болгарії завершився перемогою болгарок з рахунком 60:80. У перших трьох чвертях суперниці мали відчутну перевагу за влучаннями з середньої відстані, завдяки чому створили гандикап у 23 очки. Лише в останній десятихвилинці почалася конкурентна боротьба, і синьо-жовті зуміли «грюкнути дверима», вигравши її 19:16. Проте варто відзначити, що Болгарія парадоксально мало виконувала дальніх кидків – усього два триочкові були забиті за 40 хвилин матчу.

Як було вже згадано, лідерками команди у тій грі стали Тетяна Юркевічус, яка зібрала дабл-дабл з 14 очок та 10 підбирань, Аліна Ягупова з 12 очками, шістьма підбираннями та сімома асистами, а також Ольга Алексейчик з дев'ятьма очками. Також добре вдалося себе проявити дебютантці того поєдинку, Карині Панчук, яка не брала участі у матчі з Чорногорією.

Щоб покращити собі ситуацію для виходу до наступного етапу, українській команді необхідно або перемогти Болгарію, або поступитися з відносно невеликою кількістю очок. Наразі в синьо-жовтих вона складає -32, тоді як у найближчих переслідувачок з Ірландії – «-35». Однак у них немає перемоги в активі, а тому якщо вони не здобудуть перемогу над Ізраїлем, то для нашої команди небезпека непроходу далі зникне.

Думки перед матчем Болгарія – Україна

Головна тренерка болгарської команди, Тетяна «Таня» Гатева у післяматчевому інтерв'ю після розгрому Азербайджану зазначила: «Ми використали цей матч як тренування і готуємося виключно до гри з Україною. Це буде ключовий матч. Ми очікуємо, що до Пловдива приїде ще більше людей. Дякую всім, хто сьогодні був у залі. Безумовно, матч у суботу буде набагато інтригуючим. Він буде набагато цікавішим, і в ньому буде набагато більше напруги та адреналіну».

Її тезка, одна з лідерок української команди Тетяна Юркевічус, у розмові з Obozrevatel про матч з Болгарією сказала: «Будемо робити роботу над помилками, скажімо так. І подивимося, тому що Болгарія сама по собі нижча команда, але вони швидші, тому сподіваюся, можливо, вийде зупинити і вирвати у них цю перемогу. Тому що хочеться все-таки потрапити до наступного раунду».

Де дивитися матч Болгарія – Україна

Всі три поєдинки національної команди у березні у відборі на жіночий Євробаскет-2027 можна буде переглянути на платформі «Київстар ТБ» або на офіційному Youtube-каналі FIBA.

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдиві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).