Тренер збірної України почав працювати у Білорусі

Надія Карбунар
Покарати Лаврухіна за його вчинок неможливо, оскільки УФГ немає засобів впливу на тренерський склад
фото з відкритих джерел

В'ячеслав Лаврухін попередньо нікого не інформував про своє рішення

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін нині працює в Білорусі. Як інформує «Главком», про це виданню «Чемпіон» розповіла віцепрезидентка Федерації гімнастики Стелла Захарова.

За її словами, після нового року чоловік просто перестав виходити на зв'язок, ігноруючи усі повідомлення та дзвінки. Пізніше з'ясувалося, що він уже перебуває на території Білорусі.

В'ячеслав Лаврухін (ліворуч) та його вихованець Ігор Радівілов (у центрі)
фото: Facebook/НОК України

Стелла Захарова засуджує рішенні тренера працювати у Білорусі.

«Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок», – вважає Захарова. Та додає, що чоловік попередньо нікого не інформував про своє рішення.

Він просто зник, нікому не відповідаючи на дзвінки та повідомлення, й раптом виник у Білорусі, розповіла віцепрезидентка.

Заслужений тренер України, якому вже 62 роки, міг цілком законно перетнути кордон, зазначила Стелла Захарова, розкритикувавши низькі зарплати, які отримують спортивні наставники. За її словами, Мінмолоді та спорту платить інструкторам 20 тисяч гривень, через що країна втрачає тренерський потенціал. При цьому українському тренеру запропонували у Білорусі €5 тисяч.

Якщо спортсмен змінює спортивне громадянство, то федерація може не дати йому відкріплення. В такому випадку атлету доведеться забути про змагання на цілий рік. Утім, якось покарати Лаврухіна за його вчинок неможливо, оскільки УФГ немає засобів впливу на тренерський склад.

Колишній гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу, а нині тренер Ігор Радівілов, якого понад 20 років тренував Лаврухін, був шокований вчинком свого наставника.

В'ячеслав Лаврухін та Ігор Радівілов
фото: НОК України

«Це його рішення. Для мене це було несподіваним», – сказав Радівілов.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 2018 року В'ячеслав Лаврухін, який є переселенцем із Донецької області, отримав ордер на однокімнатну квартиру у будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Таким чином тодішня влада Києва поліпшила житлові умови переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні та 2016 року в Ріо-де-Жанейро, а також їхнім тренерам.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який понад три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

