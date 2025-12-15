УБІ Грац українки обіграв ДББ ЛЦ ОО 72:59

Христина Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

УБІ Грац українки обіграв ДББ ЛЦ ОО 72:59. Кулєша за 33 хвилини набрала 11 очок (0/7 двоочкові, 2/9 триочкові, 5/6 штрафні), зробила 10 підбирань, 4 передачі при 4 фолах та 2 втратах.

В Греції Протеас Вулас обіграв Панатлітікос 78:70. Олена Бойко відіграла 12 хвилин, набрала 7 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зробила 3 підбирання, 1 передачу при 4 фолах та 1 втраті.

Паневежис здобув першу перемогу в сезоні в чемпіонаті Литви, обігравши Алітус Дзюкія 75:60 і піднявся з останнього місця, куди опустився якраз суперник. Уляна Дацько зіграла 36 хвилин, набрала 17 очок (5/6 двоочкові, 2/2 триочкові, 1/1 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 передачі, 5 перехоплень при 3 фолах та 2 втратах.

В NCAA Огайо Стейт обіграв Толедо 85:60. Даша Бірюк зіграла 6 хвилин, за які набрала 4 очка (1/2 двоочкові, 2/2 штрафні) та зробила 1 передачу.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0