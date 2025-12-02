Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Ковляр набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка

За показником рейтингу ефективності Ковляр розділив перше місце з хорватом Хезоньєю

За підсумками всіх зіграних матчів двох турів відбору чемпіонату світу з баскетболу захисник збірної України Олександр Ковляр та форвард В'ячеслав Бобров опинились серед кращих в статистичних рейтингах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр з запасом став кращим за результативністю – він набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка. У шведа Людвіга Хокансона і поляка Джерріка Хардінга по 24.5 очка.

Бобров став кращим ребаундером першого вікна відбору – за два матчі він зібрав 26 підбирань, або 13.0 в середньому Наступними в рейтингу йдуть Марек Блажевіч (Литва), Маріо Хезонья (Хорватія) та Іссак Бонга (Німеччина), у яких по 10.0 підбирань в середньому за матч.

Олександр Ковляр став четвертим за результативними передачами – він в середньому віддавав 8.5 асистів. Кращим став Томас Саторанскі (Чехія), який в середньому віддавав 11.0 передач за гру, а у грі з Естонією віддав рекордні для кваліфікації у всьому світі 16 передач.

Артем Пустовий зробив 3 блок-шота в двох матчах і розділив шосте місце за цим показником.

За показником рейтингу ефективності за підсумком матчів першого вікна Ковляр з РЕ 31 розділив перше місце з хорватом Маріо Хезоньєю.

Окрім того, В'ячеслав Бобров став єдиним гравцем європейської кваліфікації, який оформив дабл-дабли в обох матчах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0