Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ковляр набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка

За показником рейтингу ефективності Ковляр розділив перше місце з хорватом Хезоньєю

За підсумками всіх зіграних матчів двох турів відбору чемпіонату світу з баскетболу захисник збірної України Олександр Ковляр та форвард В'ячеслав Бобров опинились серед кращих в статистичних рейтингах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр з запасом став кращим за результативністю – він набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка. У шведа Людвіга Хокансона і поляка Джерріка Хардінга по 24.5 очка.

Бобров став кращим ребаундером першого вікна відбору – за два матчі він зібрав 26 підбирань, або 13.0 в середньому Наступними в рейтингу йдуть Марек Блажевіч (Литва), Маріо Хезонья (Хорватія) та Іссак Бонга (Німеччина), у яких по 10.0 підбирань в середньому за матч.

Олександр Ковляр став четвертим за результативними передачами – він в середньому віддавав 8.5 асистів. Кращим став Томас Саторанскі (Чехія), який в середньому віддавав 11.0 передач за гру, а у грі з Естонією віддав рекордні для кваліфікації у всьому світі 16 передач.

Артем Пустовий зробив 3 блок-шота в двох матчах і розділив шосте місце за цим показником.

За показником рейтингу ефективності за підсумком матчів першого вікна Ковляр з РЕ 31 розділив перше місце з хорватом Маріо Хезоньєю.

Окрім того, В'ячеслав Бобров став єдиним гравцем європейської кваліфікації, який оформив дабл-дабли в обох матчах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол В'ячеслав Бобров Олександр Ковляр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Кличко провів на майданчику 23 хвилини, набрав 13 очок
Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
3 листопада, 09:46
Михайлюк цього сезону набирає 6.9 очка, 3.0 підбирання та 1.6 передачі за 27 хвилин у середньому
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
4 листопада, 10:33
Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
5 листопада, 16:38
«Дубай» цього сезону проведе перший рік у Євролізі
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун
5 листопада, 22:06
На Матч всіх зірок НБА очікують суттєві зміни
Матч всіх зірок НБА у 2026 році пройде у новому форматі
12 листопада, 15:38
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
13 листопада, 14:01
Загалом цього сезону Михайлюк проводить в середньому 26.4 хвилини на майданчику, набираючи 9.3 очка
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА
25 листопада, 13:05
Американця переслідували травми протягом його кар'єри, одна з яких стала фатальною
Трагічна подія: у США помер 20-річний баскетболіст
26 листопада, 22:58
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Данія
Україна – Данія: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
30 листопада, 11:52

Новини

Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити професійну кар'єру
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua