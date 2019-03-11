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    Йоганнес Бьо висміяв тренера англійської Прем’єр-ліги, котрий вирішив його підтримати (фото)

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    Йоганнес Бьо і подякував, і посміявся - Йоганнес Бьо висміяв тренера англійської Прем’єр-ліги, котрий вирішив його підтримати (фото)
    Йоганнес Бьо і подякував, і посміявся
    Ukrop News 24

    Норвежець не втрачає вишуканого почуття гумору

    Норвежець Йоганнес Бьо подякував іспанському футбольному тренерові Рафаелеві Бенітесу за підтримку. Раніше наставник «Ньюкасла» побажав біатлоністу успішного виступу на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

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    З подачі співвітчизника Бьо і колишнього свого підопічного Йона-Арне Ріїсе, Бенітес записав спеціальне відеозвернення, в якому назвав Бьо Йогансеном, а не Йоганнесом. Норвежець обіграв комічну ситуацію, запропонувавши своїм передплатникам в Instagram проголосувати за вподобаний ними варіант.

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    А який варіант обираєте ви?

    Чемпіонат світу з біатлону в Естерсунді триватиме до 17 березня. Вчора, 10 березня, Бьо став срібним призером гонки переслідування. Сенсаційну перемогу здобув українець Дмитро Підручний, здобувши для України перше «чоловіче» золото чемпіонатів світу.

     Читайте також: Бьо: «Це ганьба – віддати золото українцям»
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ біатлон чемпіонат світу Дмитро Підручний Йоганнес Бьо Рафаель Бенітес Йон-Арне Ріїсе
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