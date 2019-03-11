Йоганнес Бьо висміяв тренера англійської Прем’єр-ліги, котрий вирішив його підтримати (фото)
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Норвежець не втрачає вишуканого почуття гумору
Норвежець Йоганнес Бьо подякував іспанському футбольному тренерові Рафаелеві Бенітесу за підтримку. Раніше наставник «Ньюкасла» побажав біатлоністу успішного виступу на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).
З подачі співвітчизника Бьо і колишнього свого підопічного Йона-Арне Ріїсе, Бенітес записав спеціальне відеозвернення, в якому назвав Бьо Йогансеном, а не Йоганнесом. Норвежець обіграв комічну ситуацію, запропонувавши своїм передплатникам в Instagram проголосувати за вподобаний ними варіант.
Чемпіонат світу з біатлону в Естерсунді триватиме до 17 березня. Вчора, 10 березня, Бьо став срібним призером гонки переслідування. Сенсаційну перемогу здобув українець Дмитро Підручний, здобувши для України перше «чоловіче» золото чемпіонатів світу.