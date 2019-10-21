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    Шведський хокеїст, який народився в Україні, закинув першу шайбу в НХЛ (відео)

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    Дмитро Тимашов може вирости у великого хокеїста. Шкода, що не українського - Шведський хокеїст, який народився в Україні, закинув першу шайбу в НХЛ (відео)
    Дмитро Тимашов може вирости у великого хокеїста. Шкода, що не українського
    Фото із соцмереж

    Дмитро Тимашов проводить прем’єрний сезон у найсильнішій лізі світу

    23-річний шведський нападник українського походження Дмитро Тимашов із «Торонто Мейпл Ліфс» закинув свою першу шайбу в національній хокейній лізі.

    Тимашов у першому періоді вивів свою команду вперед (2:1) у поєдинку з «Бостон «Брюїнз». У підсумку «Кленові листки» здобули перемогу в овертаймі – 4:3.

    Дмитро Тимашов уродженець українського Кропивницького. У ранньому дитинстві переїхав до Швеції, де і почав займатися хокеєм. До 2013 року грав у юніорських та молодіжних командах «Юрґорден» і «МОДО». У Шведській хокейній лізі Тимашов дебютував у складі «МОДО» на наступний день після свого сімнадцятиріччя, 2 жовтня 2013 року, в матчі проти ГВ-71. У січня 2014 року Тимашов був відданий в оренду спочатку до клубу «Мора», а потім в клуб «Б'єрклевен».

    Сезон-2014/2015 Тимашов провів у клубі «Квебек Ремпартс» (ГЮХЛК). За «Квебек» провів 66 матчів, в яких набрав 90 (19 + 71) очок. За підсумками сезону він отримав «Мішель Бержерон Трофі» (приз найкращому атакуючому новачкові) та «Кубок RDS» (приз найкращому новачку року).

    26 червня 2015 на драфті НХЛ Тимашова в п'ятому раунді обрав «Торонто Мейпл Ліфс».

    З 2016 по 2019 захищав кольори клубу АХЛ «Торонто Марліс». З сезону-2019/2020 виступає за клуб НХЛ «Торонто Мейпл Ліфс». У шести поєдинках він закинув одну шайбу і віддав три результативних передачі.

    хокей НХЛ Дмитро Тимашов «Торонто Мейпл Ліфс»
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