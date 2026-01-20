Головна Країна Суспільство
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
колаж: glavcom.ua

Юрій Юрчик майже 20 років прослужив у Державній прикордонній службі України. Загинув під час виконання службових обов’язків на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Юрчика.

37-річний полковник Юрій Юрчик на псевдо Радон загинув 8 січня 2023 року в бою з окупантами за місто Соледар на Донеччині. Офіцер отримав смертельні поранення, коли допомагав евакуювати поранених. Посмертно став Героєм України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України та МВС України.

Юрій Юрчик народився 24 червня 1985 року на Хмельниччині. Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Юрій Юрчик під час навчання
Юрій Юрчик під час навчання
фото: Державна прикордонна служба України

У грудні 2022 року полковник Юрій Юрчик сформував зведений загін Державної прикордонної служби України «Соледар». Підрозділ вирушив на одну із найскладніших ділянок ведення бойових дій – населений пункт Соледар.

Полковник Юрій Юрчик
Полковник Юрій Юрчик
фото: Державна прикордонна служба України

7 січня 2023 року, після уточнення завдань, у взаємодії з керівництвом 46 бригади Збройних сил України, полковнику Юрію Юрчику, як командиру зведеного загону Державної прикордонної служби «Соледар», було поставлене завдання зайняти позиції у центральній частині міста. 

Юрій Юрчик майже 20 років прослужив у Державній прикордонній службі України
Юрій Юрчик майже 20 років прослужив у Державній прикордонній службі України
фото: mvs.gov.ua

Звідти ворог був вибитий і необхідно було зайняти їхні позиції, проте вони виявилися повністю знищеними. Полковник Юрчик, для збереження особового складу, прийняв рішення зайняти інші позиції, які знаходилися неподалік від розбитих. 

Юрій Юрчик з військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком
Юрій Юрчик з військовим кореспондентом Андрієм Цаплієнком
фото: mvs.gov.ua

На світанку 8 січня 2023 року почався масований та безперервний артилерійський обстріл впродовж чотирьох годин. Окупанти намагалися вкотре зробити прорив. Прикордонники разом із побратимами з інших структур Сил оборони перебували на позиціях в укриттях. 

Полковник Юрій Юрчик
Полковник Юрій Юрчик
фото: Державна прикордонна служба України

Під час обстрілу одна із ворожих мін влучила в одне з таких укриттів військовослужбовців. У цей момент група прикордонників, яка знаходилася неподалік, на чолі з полковником Юрієм Юрчиком, вирушила на допомогу. Незважаючи на шквальний обстріл та ризикуючи власним життям, полковник евакуював з-під ворожого обстрілу двох військовослужбовців та надав їм першу медичну допомогу.

Під час надання допомоги побратимам черговий ворожий снаряд розірвався неподалік від Юрія. Перебуваючи у вкрай важкому стані, стікаючи кров’ю, полковник не покинув поле бою, але отримані поранення виявилися вкрай важкими та несумісними з життям… 

Поховали Героя-прикордонника на рідній Хмельниччині у місті Старокостянтинів. Йому назавжди 37.

Юрій Юрчик був сміливим і мужнім офіцером, який ніколи не ховався за спинами інших, зразковим прикордонником, який з гідністю і неймовірною гордістю служив народові України, захищаючи її кордони майже 20 років. За особисту мужність і героїзм полковнику Юрію Юрчику присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.

Дружина та донька Юрія Юрчика отримують нагороду Героя з рук президента
Дружина та донька Юрія Юрчика отримують нагороду Героя з рук президента
фото: Державна прикордонна служба України

У захисника залишились дружина та донька.

Полковнику Юрію Юрчику назавжди 37
Полковнику Юрію Юрчику назавжди 37
фото: Державна прикордонна служба України

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
