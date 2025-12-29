Російські збірні та клуби відсторонені від участі у міжнародних турнірах з 2022 року через агресію РФ проти України

Російський футбольний союз (РФС) веде переговори про проведення матчів національних команд із юнацькими та жіночими збірними США. Про це пропагандистам розповів очільник організації Олександр Дюков, інформує «Главком».

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що обговорюється проведення футбольного матчу збірних Росії та США. Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов 11 вересня підтвердив, що організація веде переговори щодо цього матчу.

«Ми з вами знаємо з преси, що на полях однієї із зустрічей порушувалася тема можливого футбольного матчу, але спорт все ж таки не є основним предметом цих переговорів. Після того обговорення у нас була серія контактів з американською федерацією футболу на тему матчів юнацьких і жіночих команд», – сказав Дюков.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.