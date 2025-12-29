Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
Чи зіграє жіноча збірна РФ товариську гру з США?

Російські збірні та клуби відсторонені від участі у міжнародних турнірах з 2022 року через агресію РФ проти України

Російський футбольний союз (РФС) веде переговори про проведення матчів національних команд із юнацькими та жіночими збірними США. Про це пропагандистам розповів очільник організації Олександр Дюков, інформує «Главком».

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що обговорюється проведення футбольного матчу збірних Росії та США. Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов 11 вересня підтвердив, що організація веде переговори щодо цього матчу.

«Ми з вами знаємо з преси, що на полях однієї із зустрічей порушувалася тема можливого футбольного матчу, але спорт все ж таки не є основним предметом цих переговорів. Після того обговорення у нас була серія контактів з американською федерацією футболу на тему матчів юнацьких і жіночих команд», – сказав Дюков.

Російські збірні та клуби відсторонені від участі у міжнародних турнірах з 2022 року через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія США НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Telegraph: світ, який ми знали – більше не існує
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
26 грудня, 14:24
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 13:01
Вибух стався на півдні Москви
Вибух авто у Москві: стало відомо про загиблих
24 грудня, 06:18
Джон Кордоба виступає за російський «Краснодар» із 2021 року
Російський ексфутболіст зробив расистську заяву щодо легіонерів, які грають у чемпіонаті РФ
16 грудня, 11:44
Антиросійський плакат було розгорнуто на матчі 26 березня 2024 року
УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі
5 грудня, 18:40
Туреччина продовжила газ РФ на рік і планує інвестиції в США для зниження залежності
Газові маневри: Туреччина продовжує контракт із Росією і домовляється із США
5 грудня, 16:22
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
4 грудня, 18:43
Переговори Україна-США в Маямі
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді
30 листопада, 19:42
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
Орбан після зустрічі з Путіним заявив, що Україна має залишатися буферною державою
30 листопада, 05:13

Новини

Президент ФІФА заявив, що чемпіонат світу-2026 побив рекорд за кількістю заявок на квитки
Президент ФІФА заявив, що чемпіонат світу-2026 побив рекорд за кількістю заявок на квитки
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
Джошуа потрапив у ДТП: загинуло двоє людей
Джошуа потрапив у ДТП: загинуло двоє людей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії
Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії
Голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй
Голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua