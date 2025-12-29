Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей

У червні 2022 року Кан добровольцем долучився до злочинної війни Росії проти України

Сили оборони знищили російського окупанта Дениса Кана. Про це повідомляє «Главком».

Денис Кан народився працював рятувальником, потім з лютого 2016 року – на посаді педагога додаткової освіти у Центрі додаткової освіти Іванівського муніципального району.

Був керівником об'єднання «Військово-історичний клуб Авалон», що входить до Іванівського обласного відділення федерації Сучасного мечевого бою (СМБ) Росії.

Кан був чемпіоном Росії з СМБ, членом збірної Росії з СМБ у 2018 та 2020 році.

Клуб Кана підготував: 1 чемпіона світу з СМБ, 3 чемпіонів Росії з СМБ та багатьох призерів загальноросійських змагань.

Ліквідований окупант був призер муніципального етапу конкурсу «Педагог року».

У червні 2022 року Кан добровольцем долучився до злочинної війни Росії проти України. З листопада 2025 року він вважався зниклим безвісти. Кілька днів тому стало відомо, що його тіло впізнали.

У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: війна окупанти смерть росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
Вчора, 07:16
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
26 грудня, 11:01
Вадим Скібіцький розповів про дроновий потенціал Росії
Росія продовжує нарощувати значний дроновий потенціал – ГУР
24 грудня, 15:41
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
23 грудня, 02:28
Євросоюз розширив санкції на російські судна
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
18 грудня, 14:15
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
15 грудня, 05:51
Ситуація на фронті 8 грудня
Лінія фронту станом на 8 грудня 2025. Зведення Генштабу
8 грудня, 22:56
Пекін проігнорував більш широкі зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти
РФ й Китай нарощують газову торгівлю попри санкції США
8 грудня, 09:42
У 1986-1988 роках Мунтян працював на Мадагаскарі
Помер легендарний гравець «Динамо» Володимир Мунтян
1 грудня, 11:09

Новини

ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії
Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії
Голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй
Голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй
Визначився найкращий волейболіст України 2025 року
Визначився найкращий волейболіст України 2025 року
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
Коваль оформила дабл-дабл у грі NCAA
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua