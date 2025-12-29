ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах

У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей

У червні 2022 року Кан добровольцем долучився до злочинної війни Росії проти України

Сили оборони знищили російського окупанта Дениса Кана. Про це повідомляє «Главком».

Денис Кан народився працював рятувальником, потім з лютого 2016 року – на посаді педагога додаткової освіти у Центрі додаткової освіти Іванівського муніципального району.

Був керівником об'єднання «Військово-історичний клуб Авалон», що входить до Іванівського обласного відділення федерації Сучасного мечевого бою (СМБ) Росії.

Кан був чемпіоном Росії з СМБ, членом збірної Росії з СМБ у 2018 та 2020 році.

Клуб Кана підготував: 1 чемпіона світу з СМБ, 3 чемпіонів Росії з СМБ та багатьох призерів загальноросійських змагань.

Ліквідований окупант був призер муніципального етапу конкурсу «Педагог року».

У червні 2022 року Кан добровольцем долучився до злочинної війни Росії проти України. З листопада 2025 року він вважався зниклим безвісти. Кілька днів тому стало відомо, що його тіло впізнали.

У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.