Ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нігерії, яка призвела до загибелі двох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Поліція штату Огун підтвердила, що аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан. За даними поліції, в аварію потрапив позашляховик Lexus, на якому їхав Джошуа.

На оприлюднених фото та відео з місця події, ймовірно, зафіксований пошкоджений автомобіль. Зазначається, що в аварії загинули двоє людей.

фото: Federal Road Safety Corps

Боксера та інших постраждалих після інциденту доставили до лікарні.

До слова, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».