Голкіпер збірної Судану знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Абузаїд зміг дограти поєдинок проти Екваторіальної Гвінеї
фото: AP

На 30-й хвилині зустрічі Абузаїд втратив свідомість і впав на газон

Голкіпер збірної Судану з футболу Монгед Абузаїд знепритомнів під час матчу групового етапу Кубка африканських націй проти команди Екваторіальної Гвінеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Besoccer.

На 30-й хвилині зустрічі Абузаїд вийшов до меж свого штрафного майданчика і впав на газон. Арбітр зупинив гру на 10 хвилин, щоб медики надали йому допомогу. Абузаїд швидко прийшов до тями і продовжив матч. Зазначається, що медики зробили швидкий тест на рівень глюкози у крові.

Судан переміг збірну Екваторіальної Гвінеї з рахунком 1:0.

Після двох матчів суданська команда посідає третє місце у групі E, зберігаючи шанси на вихід у плейоф турніру. Команда Екваторіальної Гвінеї йде на останній, четвертій сходинці у групі, зазнавши поразок у двох матчах.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

