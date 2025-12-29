Герун відзначився дабл-даблом в матчі чемпіонату Японії

Герун набрав 10 очок та зібрав 15 підбирань

Володимир Герун оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Японії, в якому його «Осака» обіграла «Сан Рокерс Сібуя» 78:51. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець за 23 хвилини набрав 10 очок (5/12 двоочкові), зібрав 15 підбирань, зробив 2 передачі, 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті.

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий зіграв 13 хвилин в матчі чемпіонату Іспанії проти команди Євроліги «Валенсії». Його команда поступилась 79:84, а Пустовий набрав 6 очок (2/4 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 2 підбирання при 3 втратах.

В другому матчі чемпіонату Іспанії «Реал» обіграв «Унікаху» 91:82. Центровий Олексій Лень відіграв майже 2 хвилини, зробивши за цей час 1 фол.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0