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    Сидорчук вибачився перед уболівальниками «Динамо» за нічию з «Аяксом»

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    Сергій Сидорчук - Сидорчук вибачився перед уболівальниками «Динамо» за нічию з «Аяксом»
    Сергій Сидорчук

    Сергій після матчу сказав буквально кілька речень

    Сергій Сидорчук після нульової нічиєї у Києві у матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» був небагатослівним.

    Зокрема, капітан київського клубу через журналістів попросив вибачення у вболівальників за невдалий підсумок протистояння.

    «Хочеться просто вибачитися перед тими вболівальниками, які прийшли на стадіон. Вони очікували від нас перемоги. Команда приносить вибачення», - сказав він.

    «Що стосується «Аяксу», то хочеться побажати їм удачі у Лізі чемпіонів, адже це справді хороша команда, і вони показали нам наш рівень», - додав Сидорчук.

    На запитання представників ЗМІ Сергій відповідати не став, а швидко відправився до виходу зі стадіону «Олімпійський».

    Нагадаємо, наставник киян Олександр Хацкевич після матчу визнав, що «Динамо» дозволило «Аяксу» занадто багато.

    Додамо, що воротар «Динамо» Денис Бойко зауважив, що команда завдання не виконала, тому коментувати немає чого.

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