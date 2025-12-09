Головна Світ Соціум
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
Уряд Канарських островів попередив людей остерігатися хвиль
фото: Puerto de la Cruz

Шторм на Канарських островах став смертельним для туристів

Три людини загинули на іспанському курорті Тенеріфе – найбільшому острові архіпелагу Канарських островів – після того, як їх змила гігантська хвиля.

Як пише «Главком» з посиланням на Independent, трагічний інцидент стався 7 грудня близько 16:00 за місцевим часом у районі скель Лос-Гігантес (Los Gigantes). Потужна хвиля забрала трьох туристів у море, а кілька людей отримали травми.

За даними видання El Periodico, усі троє загиблих були іноземцями, які прибули на відпочинок. Ці туристи прибули із Італії, Словаччини та Румунії. Серед загиблих – 55-річна жінка, 35-річний чоловік та ще одна невстановлена особа.

Крім того, під час інциденту постраждали ще кілька осіб. У 39-річної жінки діагностували травми середнього ступеня тяжкості, її було госпіталізовано. Ще одну жінку реанімували після зупинки серця, її стан залишається невідомим.

Рятувальники уточнили, що, хоча жертв може бути більше, поки що вони не отримували даних про зниклих безвісти та не знайшли інших тіл.

Трагедія сталася незабаром після того, як місцева влада закликала громадян та туристів до обережності на узбережжі. На Канарських островах було оголошено попередження про сильні хвилі, висота яких у деяких районах, за прогнозами, могла сягати 5 метрів.

Це вже не перший подібний випадок на Тенеріфе. Аналогічна трагедія сталася лише місяць тому, коли хвилею також змило трьох туристів, а 15 осіб отримали травми.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

Теги: трагедія місцева влада відпочинок Іспанія смерть поранення

На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг
Варшава: поліцейські затримали трьох українців із хакерським обладнанням
Варшава: поліцейські затримали трьох українців із хакерським обладнанням
Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків
Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
