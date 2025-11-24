Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України

Трамп відповів, чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю. Про це президент США написав у Truth Social, інформує «Главком» із посиланням на ВВС.

«Чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте цьому, доки не побачите, але, можливо, щось хороше все ж таки відбувається», – йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер різко розкритикував мирний план президента США Дональда Трампа, назвавши його «історично поганою угодою». Заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. За словами Ворнера, цей документ передбачає «повну капітуляцію України».

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні. Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати «шансом для гідного й справедливого завершення війни». Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку Росії.