Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Трамп: «Не вірте, поки не побачите»
фото: EPA/UPG

Трамп відповів, чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю. Про це президент США написав у Truth Social, інформує «Главком» із посиланням на ВВС

«Чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте цьому, доки не побачите, але, можливо, щось хороше все ж таки відбувається», – йдеться у дописі Трампа. 

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер різко розкритикував мирний план президента США Дональда Трампа, назвавши його «історично поганою угодою». Заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. За словами Ворнера, цей документ передбачає «повну капітуляцію України».

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні. Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати «шансом для гідного й справедливого завершення війни». Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку Росії.

Читайте також:

Теги: США війна Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
Українські удари виснажують енергомережу півдня РФ
Південь Росії занурюється в темряву – експерт про удари ЗСУ
5 листопада, 15:59
11 листопада російські Росія атакувала безпілотниками Одеську область
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
11 листопада, 14:23
Трамп знову зробив заяву про ядерні випробування
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
15 листопада, 05:54
Загиблих і постраждалих немає
У Дніпрі спалахнуло цивільне підприємство внаслідок атаки РФ (фото)
31 жовтня, 08:43
Екстрадованого передали співробітникам Національного антикорупційного бюро в міжнародному пункті пропуску Краківець-Корчова
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
4 листопада, 14:38
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
6 листопада, 15:20
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
12 листопада, 10:28
Страх перед нападом РФ на ЄС і НАТО є сміховинним, вважає Орбан
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
16 листопада, 15:58

Політика

«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни
«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Естонія отримала шість корейських самохідних гаубиць K9
Естонія отримала шість корейських самохідних гаубиць K9
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua