Трамп висунув ультиматум іранській владі після ударів по мосту під Тегераном

Аліна Самойленко
фото: The New York Times

Внаслідок удару по мосту загинуло вісім осіб, ще 95 дістали поранення

Президент США Дональд Трамп відсвяткував руйнування стратегічного мосту B1, що з’єднує Тегеран із сусіднім містом Карадж. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив відео вибуху, супроводжуючи його закликом до іранського уряду негайно укласти мирну угоду, «поки від країни ще щось залишилося». Трамп вкотре підтвердив готовність знищити ключову інфраструктуру та енергосистему Ірану, якщо його лідери не припинять блокаду Ормузької протоки.

Військове командування США підтвердило свою відповідальність за атаку, пояснивши вибір цілі операційною необхідністю. За словами американського посадовця, міст мав стати важливим маршрутом для перекидання іранських балістичних ракет та безпілотників. Ізраїльська сторона дистанціювалася від інциденту, заявивши, що удар був суто американською операцією. Водночас іранські державні ЗМІ спростовують військову значущість об’єкта, наголошуючи, що міст B1 ще навіть не був відкритий для експлуатації.

Наслідки удару виявилися трагічними: за попередніми даними, загинуло вісім осіб, ще 95 дістали поранення. Повідомляється, що атака складалася з двох етапів із різницею в одну годину, причому другий удар припав на момент, коли рятувальники вже надавали допомогу постраждалим. Трагедія збіглася з останнім днем Наврузу – національного свята, яке іранці традиційно проводять на вулиці. Експерти з міжнародного права ставлять під сумнів легітимність такої цілі, припускаючи, що атака на цивільну інфраструктуру була здійснена радше для психологічного тиску на Тегеран та створення медійного контенту, ніж для отримання реальної військової переваги.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

Читайте також

Партизани влаштували диверсію на залізниці, що сполучає бази в РФ з окупованими територіями
На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
3 березня, 15:05
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів
4 березня, 00:19
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
4 березня, 19:02
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35
Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори
Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори
25 березня, 03:27
Мережа фахівців із цифрової трансформації працюватиме на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони
Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?
27 березня, 11:13
РФ з початку війни втратила 24 297 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
28 березня, 06:42
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
27 березня, 20:43
Туск побачив вигоду Кремля у діях Заходу
«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників
2 квiтня, 13:09

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
