Трамп висунув ультиматум іранській владі після ударів по мосту під Тегераном

Внаслідок удару по мосту загинуло вісім осіб, ще 95 дістали поранення

Президент США Дональд Трамп відсвяткував руйнування стратегічного мосту B1, що з’єднує Тегеран із сусіднім містом Карадж. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив відео вибуху, супроводжуючи його закликом до іранського уряду негайно укласти мирну угоду, «поки від країни ще щось залишилося». Трамп вкотре підтвердив готовність знищити ключову інфраструктуру та енергосистему Ірану, якщо його лідери не припинять блокаду Ормузької протоки.

Donald J. Trump Truth Social 04:02.26 12:37 PM EST



The biggest bridge in Iran comes tumbling down, never to be used again — Much more to follow! IT IS TIME FOR IRAN TO MAKE A DEAL BEFORE IT IS TOO LATE, AND THERE IS NOTHING LEFT OF WHAT STILL COULD BECOME A GREAT COUNTRY!… pic.twitter.com/3NQ5tBLgum — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 2, 2026

Військове командування США підтвердило свою відповідальність за атаку, пояснивши вибір цілі операційною необхідністю. За словами американського посадовця, міст мав стати важливим маршрутом для перекидання іранських балістичних ракет та безпілотників. Ізраїльська сторона дистанціювалася від інциденту, заявивши, що удар був суто американською операцією. Водночас іранські державні ЗМІ спростовують військову значущість об’єкта, наголошуючи, що міст B1 ще навіть не був відкритий для експлуатації.

Наслідки удару виявилися трагічними: за попередніми даними, загинуло вісім осіб, ще 95 дістали поранення. Повідомляється, що атака складалася з двох етапів із різницею в одну годину, причому другий удар припав на момент, коли рятувальники вже надавали допомогу постраждалим. Трагедія збіглася з останнім днем Наврузу – національного свята, яке іранці традиційно проводять на вулиці. Експерти з міжнародного права ставлять під сумнів легітимність такої цілі, припускаючи, що атака на цивільну інфраструктуру була здійснена радше для психологічного тиску на Тегеран та створення медійного контенту, ніж для отримання реальної військової переваги.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі.

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів.

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.