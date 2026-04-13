Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»

РФ змінила тактику під час «перемир’я», але не зупинила наступ

Росія не запускала ракети і «шахеди», але масово застосувала дрони та штурми

Російська армія під час так званого «великоднього перемир’я» понад 10 тисяч разів атакувала українські позиції, попри заяви про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За офіційними даними, з початку оголошеного перемир’я зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії. Лише за 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку, де тривали активні бойові дії.

У Генштабі уточнили, що протягом цього дня російські війська активно застосовували безпілотники та артилерію. Зокрема, було зафіксовано 7702 дрони-камікадзе, а також 1202 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, з яких 20 здійснено із реактивних систем залпового вогню.

Водночас у цей період російська сторона не застосовувала ракети, керовані авіабомби та ударні дрони типу «Шахед». Однак, як наголошують у Генштабі, це не означало зниження інтенсивності бойових дій.

Загалом за час дії «перемир’я» російські сили завдали 9035 ударів дронами-камікадзе, серед яких «Італмас», «Ланцет» і «Молнія» – 2205, а також FPV-дрони – 6830. Крім того, зафіксовано 1567 обстрілів позицій українських військ та 119 штурмових дій.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель і складові російського розвідувального безпілотника «Князь вєщій Олєг» на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї».