Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
РФ змінила тактику під час «перемир’я», але не зупинила наступ
фото з відкртих джерел

Росія не запускала ракети і «шахеди», але масово застосувала дрони та штурми

Російська армія під час так званого «великоднього перемир’я» понад 10 тисяч разів атакувала українські позиції, попри заяви про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За офіційними даними, з початку оголошеного перемир’я зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії. Лише за 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку, де тривали активні бойові дії.

У Генштабі уточнили, що протягом цього дня російські війська активно застосовували безпілотники та артилерію. Зокрема, було зафіксовано 7702 дрони-камікадзе, а також 1202 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, з яких 20 здійснено із реактивних систем залпового вогню.

Водночас у цей період російська сторона не застосовувала ракети, керовані авіабомби та ударні дрони типу «Шахед». Однак, як наголошують у Генштабі, це не означало зниження інтенсивності бойових дій.

Загалом за час дії «перемир’я» російські сили завдали 9035 ударів дронами-камікадзе, серед яких «Італмас», «Ланцет» і «Молнія» – 2205, а також FPV-дрони – 6830. Крім того, зафіксовано 1567 обстрілів позицій українських військ та 119 штурмових дій.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель і складові російського розвідувального безпілотника «Князь вєщій Олєг» на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї».

Теги: росія дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua