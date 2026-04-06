Військовий омбудсман назвала три умови для підвищення зарплат в ЗСУ

glavcom.ua
Міністерство оборони готує масштабний внутрішній аудит у ЗСУ на предмет використання коштів
Решетилова вважає, що питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами

Фінансування українського війська сьогодні прямо залежить від політичних рішень у Брюсселі, проте внутрішні ресурси Збройних Сил України також потребують негайного аудиту. Про це в інтерв’ю розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова, коментуючи дискусії щодо підвищення виплат захисникам, інформує «Главком».

За словами омбудсмана, питання грошового забезпечення зараз перебуває у «підвішеному» стані через затримки фінансової допомоги від партнерів.

«Українське військо є щитом Європи і, очевидно, за це треба платити, поки ми захищаємо європейські кордони. Мені прикро дивитися на всі ці дискусії в ЄС, розуміючи, яку ціну платить українське військо, і наскільки жалюгідне це грошове забезпечення», – зазначила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Разом з тим Решетилова заявила, що паралельно з очікуванням західної допомоги, Міністерство оборони готує масштабний внутрішній аудит. Його мета – з’ясувати ефективність використання людського капіталу: хто на яких посадах перебуває та чи відповідає їхня діяльність потребам фронту. Така оптимізація, на думку омбудсмана, має вивільнити значні кошти.

«Треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація. Коли чоловік має законне право на відстрочку або явні проблеми зі здоров'ям, але він мобілізований, на нього витрачений ресурс, як мінімум, на його забезпечення», – заявила Решетилова.

Саме ж питання питання грошового забезпечення військовослужбовців, на думку Решетилової, можливо вирішити кількома шляхами:

  • Усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо – це європейське військо і захист європейського кордону.
  • Оптимізація наших внутрішніх процесів.
  • Готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.

За словами Решетилової, коли є труднощі з бюджетом, потрібно дивитися в бік оптимізації.

«Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська», – зазначила Решетилова.

«Главком» писав, що з початку 2026 року з резервного фонду державного бюджету було спрямовано понад 47,5 млрд грн на фінансування невідкладних потреб держави. Резервний фонд державного бюджету спрямовується для фінансування критично важливих, непередбачуваних або термінових видатків – передусім у сферах безпеки, відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності країни. Станом на 30 березня 2026 року касові видатки становили 10,291 млрд грн.

