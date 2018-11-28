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    Син легендарного Міхаеля Шумахера виступатиме у Формулі-2

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    Мік Шумахер - Син легендарного Міхаеля Шумахера виступатиме у Формулі-2
    Мік Шумахер
    Фото: FIA F3 / Suer

    Чемпіон Європи Формули-3 Мік Шумахер наступного року дебютує у новій для себе серії

    19-річний син семиразового чемпіона Ф1 Міхаеля Шумахера цього року здобув вісім перемог у Євро Ф3 – удвічі більше, ніж у його найближчого конкурента Дена Тіктема – і виграв свій перший чемпіонський титул.

    Він був присутній на фіналі сезону Ф2 в Абу-Дабі минулого вікенду та візьме участь у післясезонних тестах на Яс-Марині, що пройдуть цього тижня з четверга по суботу.

    «Я насправді з нетерпінням очікую на свій наступний сезон із Prema у Формулі-2 – це логічний крок у моєму спортивному шляху, тому що я хочу набути ще більше технічного досвіду і поліпшити навички водіння», - сказав Мік.

    Керівник Prema Рене Розін додав: «Ми з гордістю вітаємо Міка в нашій команді Формули-2 у 2019 році. Він дуже талановитий і завзятий гонщик, праця з ним – це задоволення, і ми не можемо дочекатися, коли разом почнемо цю пригоду».

    Prema, у складі якої П’єр Гаслі виборов титул GP2 у 2016 році, а Шарль Леклер став чемпіоном Ф2 минулого року, цього сезону посіла лише п’яте командне місце, а її пілоти Нік де Вріс і Шон Гелаель у загальному заліку стали четвертим і 15-м відповідно.

    Гелаель підтвердив, що хоче повернутися до Формули-2 наступного року, і це, швидше за все, станеться із Prema, починаючи з тестів цього тижня. У вівторок він випробував Toro Rosso на шинних тестах Ф1.

    Останнє інтерв'ю Міхаеля Шумахера. Що п'ять років тому казав «Червоний барон».

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт
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