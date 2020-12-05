Син Міхаеля Шумахера дебютує в Формулі-1

Мік Шумахер заявив про себе у Формулі-2

У Haas F1 оголосили про підписання багаторічного контракту з Міком Шумахером, сином семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. У наступному сезоні молодий німецький гонщик дебютує у Формулі-1, ставши напарником іншого дебютанта – росіянина Нікіти Мазепіна.

Мік Шумахер візьме участь у першій сесії п'ятничних вільних заїздів Гран-прі Абу-Дабі, а після завершення сезону сяде за кермо на молодіжних тестах, які відбудуться на трасі Яс-Маріна 15 грудня.

«Дуже радий, що ми можемо підтвердити Міка Шумахера в числі наших гонщиків на наступний сезон, - каже керівник команди Ґюнтер Штайнер. – Чемпіонат Формули-2 довгий час дає нагоду молодим талантам заявити про себе, і в нинішньому сезоні рівень конкуренції був одним з найвищих в останні роки. У 2020-му Мік вигравав гонки, підіймався на подіуми і відмінно проявив себе в боротьбі з талановитими суперниками, отримавши можливість перейти в Формулу-1 завдяки своїм результатам.

Наша команда зможе оцінити і виховати нового гонщика, враховуючи, що ми добре знайомі з машиною, з якої будемо працювати в 2021 році. Ми закладаємо фундамент для довгострокового зростання команди, і я з нетерпінням чекаю внесок Міка в цей процес як на трасі, так і за її межами».

«Дуже радий, що в наступному році вийду на старт у Формулі-1, - коментує Мік Шумахер. - Хочу подякувати командам Haas, Ferrari і гоночній Академію Ferrari за віру в мене. Хочу подякувати своїм батькам і висловити їм свою любов – знаю, що за все зобов'язаний їм. Завжди вірив, що одного разу здійсню свою мрію про Формулу-1. Величезне дякую вболівальникам, які підтримували мене протягом всієї кар'єри. Зроблю все, що в моїх силах, і тепер з нетерпінням чекаю початку співпраці з Haas».

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