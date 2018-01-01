  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Син Шумахера здобув чотири подіуми на першому для себе етапі Формули-4

    Племінник легендарного Міхаеля Шумахера вдало розпочав сезон
    16-річний син екс-пілота Формули-1 Ральфа Шумахера та племінник семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера у 2018-му вдало дебютував у перегонах одномісних болідів Ф4 в Абу-Дабі. Давид Шумахер приєднався до арабської Формули-4 лише на другому етапі, який проходив на відомій трасі Яс-Марина. Першу гонку Давид почав із поулу та фінішував третім, що вже
    • Вчора, 22:32
    • Розсилка
    Давид Шумахер на трасі
    Давид Шумахер на трасі

    Племінник легендарного Міхаеля Шумахера вдало розпочав сезон

    16-річний син екс-пілота Формули-1 Ральфа Шумахера та племінник семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера у 2018-му вдало дебютував у перегонах одномісних болідів Ф4 в Абу-Дабі.

    Давид Шумахер приєднався до арабської Формули-4 лише на другому етапі, який проходив на відомій трасі Яс-Марина.

    Першу гонку Давид почав із поулу та фінішував третім, що вже непогано для початку кар'єри у молодіжних формулах. У другій гонці, де застосовувалася реверсивна решітка для топ-6, Шумахер знову фінішував на подіумі, але вже другим.

    Третю та четверту гонки Давид також завершив другим, стартувавши у третій знову з першого ряду. Таким чином, він фінішував на подіумі в усіх заїздах вікенду.

    Після успішних виступів в Абу-Дабі Шумахер став п'ятим у загальному заліку, хоча пропустив перший етап. Наступний раунд відбудеться в Дубаї 27-28 січня.

    Наразі Шумахер розглядає гонки чемпіонату Ф4 ОАЕ як підготовку до німецької Ф4, в якій він поїде у сезоні-2018.

    У 2017-му Давид провів останній сезон у картингових перегонах – і тепер планує будувати кар’єру в Ф4 та вищих формулах.

    Нагадаємо, що син самого Міхаеля Мік дебютує у нинішньому сезоні у Формулі-3.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ