Син Шумахера здобув чотири подіуми на першому для себе етапі Формули-4

Племінник легендарного Міхаеля Шумахера вдало розпочав сезон

16-річний син екс-пілота Формули-1 Ральфа Шумахера та племінник семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера у 2018-му вдало дебютував у перегонах одномісних болідів Ф4 в Абу-Дабі. Давид Шумахер приєднався до арабської Формули-4 лише на другому етапі, який проходив на відомій трасі Яс-Марина. Першу гонку Давид почав із поулу та фінішував третім, що вже



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Давид Шумахер на трасі

Племінник легендарного Міхаеля Шумахера вдало розпочав сезон

16-річний син екс-пілота Формули-1 Ральфа Шумахера та племінник семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера у 2018-му вдало дебютував у перегонах одномісних болідів Ф4 в Абу-Дабі.

Давид Шумахер приєднався до арабської Формули-4 лише на другому етапі, який проходив на відомій трасі Яс-Марина.

Першу гонку Давид почав із поулу та фінішував третім, що вже непогано для початку кар'єри у молодіжних формулах. У другій гонці, де застосовувалася реверсивна решітка для топ-6, Шумахер знову фінішував на подіумі, але вже другим.

Третю та четверту гонки Давид також завершив другим, стартувавши у третій знову з першого ряду. Таким чином, він фінішував на подіумі в усіх заїздах вікенду.

Після успішних виступів в Абу-Дабі Шумахер став п'ятим у загальному заліку, хоча пропустив перший етап. Наступний раунд відбудеться в Дубаї 27-28 січня.

Наразі Шумахер розглядає гонки чемпіонату Ф4 ОАЕ як підготовку до німецької Ф4, в якій він поїде у сезоні-2018.

У 2017-му Давид провів останній сезон у картингових перегонах – і тепер планує будувати кар’єру в Ф4 та вищих формулах.

Нагадаємо, що син самого Міхаеля Мік дебютує у нинішньому сезоні у Формулі-3.

Джерело: ua.motorsport.com