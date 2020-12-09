Сіренко проти Довбищенка. Українці побачать в прямому ефірі бій за титул чемпіона WBC-Asia

Довбищенко вважає, що Сіренко ще не зустрічався з таким суперником, як він

Переможець бою зможе істотно просунутися в рейтингу і отримає право претендувати на поєдинки з представниками TOP-10

У неділю, 13 грудня, о 20:30 на «Інтері» – пряма трансляція поєдинку за титул чемпіона WBC-Asia. У рингу зійдуться два найкращих на сьогоднішній день українських важкоатлета: Владислав Сіренко і Костянтин Довбищенко.

Владислав Сіренко провів 14 вражаючих боїв і в 13-ти з них здобув дострокову перемогу. Вже сьогодні експерти боксу вважають, що Сіренко в майбутньому може зайняти місце Усика. Однак спочатку він повинен пройти складне випробування - поєдинок з Костянтином Довбищенко, який вважається одним з найбільш безкомпромісних українських боксерів. Його стиль ведення бою яскравий і запам'ятовується: пропускаючи удари, він продовжує йти вперед, чим часто вводить суперника в замішання. Доказ тому - два крайніх поєдинка проти вже визнаних авторитетів Олександра Захожого і Андрія Руденка, з якими Довбищенко боксував на рівних всі 10 раундів.

В ексклюзивному інтерв'ю, яке Владислав Сіренко дав телеканалу «Інтер», боксер поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою: «Я готуюся до того, що цей поєдинок буде серйозним. Адже Костянтин - хлопець, який не здається і завжди йде вперед».

А Довбищенко вважає, що Сіренко ще не зустрічався з таким суперником, як він: «Влад – хороший спортсмен, але у нього за всю профікарьеру ще не було суперопозіціі. У рингу я намагаюся бути безкомпромісним. Люди люблять дивитися такий бокс. Та й мені самому подобається такий стиль бою».

Переможець майбутньої сутички зможе істотно просунутися в рейтингу організації і отримає право претендувати на поєдинки з представниками TOP-10.

«Українські вболівальники звикли, що наші боксери не потребують представлення, – говорить керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Роман Кадемін. – Ми ж покажемо телеглядачам, що в українському профібоксі багато талановитих і перспективних боксерів. І Сіренко, і Довбищенко якраз такі хлопці. Я і раніше стежив за кар'єрою Владислава Сіренко – мені імпонує його манера бою, та й сам він як людина досить цікавий. Його суперник, Костянтин Довбищенко, не менш яскравий персонаж в світі боксу. Він боксує так, що глядачі не залишаються байдужими. І саме симбіоз врівноваженого Сіренко і вибухового Довбищенко, як на мене, створить конфлікт в рингу, за яким однозначно буде цікаво спостерігати».