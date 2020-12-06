Еррол Спенс повернувся на ринг після аварії, в якій дивом вижив, з перемоги в чемпіонському бою (відео)

Еррол побив колишнього суперника українця Редкача

В Арлінґтоні (штат Техас, США) на стадіоні «AT&T» відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок 30-річного американця Еррола Спенса-молодшого (27-0, 21 КО) і його 32-річного співвітчизника Денні Ґарсії (36-3 , 21 КО) за чемпіонські титули за версіями IBF і WBC в напівсередній вазі.

За підсумками 12-раундового протистояння Еррол Спенс захистив титул чемпіона світу, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів – 116:112, 116:112, 117:111.

Спенс провів перший поєдинок після важкої аварії, в яку він потрапив у жовтні 2019 року. У попередньому бою він за очками переміг екс-чемпіона світу Шона Портера. Стосовно Ґарсії, то він у попередньому поєдинку за очками переміг українця Івана Редкача.