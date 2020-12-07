  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боб Арум: Top Rank із задоволенням стане промоутером Усика

    • Розсилка
    Боб Арум відзначає почуття гумору Олександра Усика - Боб Арум: Top Rank із задоволенням стане промоутером Усика
    Боб Арум відзначає почуття гумору Олександра Усика
    Скрін-шот

    Керівник однієї з найвідоміших промоутерських компаній відреагував на останню заяву Олександра

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що зацікавлений у співпраці з обов’язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком, якщо той дійсно вирішить піти з K2 Promotions. Втім, Арум підкреслює, що поки питання підписання Усика навіть не обговорювалося.

    «Ми будемо раді підписати його. У мене з Усиком склалися дружні стосунки, він дуже веселий, чарівний хлопець. Я досить добре його знаю через ситуацію з Ломаченком. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде перешкод. Усик – чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і веселий чоловік.

    Усик не виходив на нас, але у нього той же менеджер, що і у Ломаченка – Еґіс Клімас. Еґіс би зв'язався зі мною, якби у нас була можливість вийти на Усика. Тому від Еґіса залежить, чи зв'яжеться він зі мною – у нас чудові стосунки», - цитує Арума boxingnews24.com.

    Нагадаємо, що на минулому тижні Усик вперше публічно покритикував свого промоутера Олександра Красюка.

     Читайте також: І тут Москва. Усик розповів, який його улюблений фільм
    Теги: бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Еґіс Клімас Боб Арум Олександр Красюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies