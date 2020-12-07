Боб Арум: Top Rank із задоволенням стане промоутером Усика

Керівник однієї з найвідоміших промоутерських компаній відреагував на останню заяву Олександра

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що зацікавлений у співпраці з обов’язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком, якщо той дійсно вирішить піти з K2 Promotions. Втім, Арум підкреслює, що поки питання підписання Усика навіть не обговорювалося.

«Ми будемо раді підписати його. У мене з Усиком склалися дружні стосунки, він дуже веселий, чарівний хлопець. Я досить добре його знаю через ситуацію з Ломаченком. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде перешкод. Усик – чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і веселий чоловік.

Усик не виходив на нас, але у нього той же менеджер, що і у Ломаченка – Еґіс Клімас. Еґіс би зв'язався зі мною, якби у нас була можливість вийти на Усика. Тому від Еґіса залежить, чи зв'яжеться він зі мною – у нас чудові стосунки», - цитує Арума boxingnews24.com.

Нагадаємо, що на минулому тижні Усик вперше публічно покритикував свого промоутера Олександра Красюка.