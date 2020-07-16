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    Скандальне інтерв'ю атлета. Федерація легкої атлетики і Нацполіція перевірятимуть озвучені факти

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    Скандальне інтерв'ю атлета. Федерація легкої атлетики і Нацполіція перевірятимуть озвучені факти

    Скороход Ігор Главан в інтерв'ю «Главкому» звинуватив керівництво ФЛАУ в корупції

    Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) відреагувала на опубліковане в «Главкомі» 3 липня інтерв’ю відомого українського скорохода, бронзового призера чемпіонату світу-2013 Ігоря Главана. 

    Керівництво Федерації повідомило, що звернулося до правоохоронних органів та Національного антидопінгового центру України з заявою про перевірку викладених фактів. 

    «Результати таких розглядів будуть опубліковані одразу після їх завершення», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що Ігор Главан звинуватив керівництво ФЛАУ і тренерський штаб збірної України на чолі з В’ячеславом Тиртишником і Денисом Тобіасом в упередженому ставленні до себе, корупції, а також припустив, що допінгова справа проти нього була сфабрикована.

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    Ігор Главан легка атлетика
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