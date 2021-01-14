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    Скелетоніст Гераскевич повторив особистий рекорд на чемпіонаті Європи

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    Владислав Гераскевич побив на трасі у Вінтенберзі особистий рекорд розгону - Скелетоніст Гераскевич повторив особистий рекорд на чемпіонаті Європи
    Владислав Гераскевич побив на трасі у Вінтенберзі особистий рекорд розгону
    Світлина - Instagram Владислава Гераскевича

    Медалі континентальної першості розігрувалися в рамках Кубка світу

    П’ятий етап Кубка світу зі скелетону водночас був чемпіонатом Європи. Тому старт у Вінтерберзі (Німеччина) був можливістю для європейських спортсменів поборотися не тільки за високі місця, але й виграти медаль континентального рівня.

    Єдиний представник України у цьому виді спорту Владислав Гераскевич фінішував на 11 місці. Такий результат став для нього найкращим у кар'єрі на етапах Кубка світу у Вінтерберзі, а також це повторення найкращого результату на чемпіонатах Європи.

    Під час першої спроби українець показав результат 57,01 секунди (11 місце). Другий заїзд Гераскевич провів на 0,3 секунди краще, ніж перший, але місце в загальному заліку покращити не зміг.

    В обох заїздах Гераскевич показав час розгону 5,06 секунди – це його рекорд у Вінтерберзі.

    Чемпіоном Європи став олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Трєтьяков із РФ. Друге місце посів лідер поточного кубкового заліку Мартінс Дукурс із Латвії, а третій – Александр Ґасснер з Німеччини.

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    Теги: чемпіонат Європи Кубок світу скелетон Владислав Гераскевич Алєксандр Третьяков Мартінс Дукурс Александр Ґасснер
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