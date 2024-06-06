Збірна України з футболу почала підготовку до гри з Польщею

Зустріч Польща – Україна відбудеться 7 червня

Футболісти націонадбної збірної України, які готуються до товариського поєдинку з поляками, провели у Варшаві перше тренування, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу української команди.

Ігрове заняття відбулося на полі стадіону клубу Першої ліги чемпіонату Польщі «Полонія» (Варшава). До слова, арена ця відома більшості гравців, оскільки тут національна команда провела збори 2022 року.

Розпочавши тренування з пробіжки та розминки, хлопці традиційно попрацювали у квадратах «4 на 2», після чого були розділені на дві групи. Поки одна група виконувала вправи на стретчинг та м’язи кору, інша працювала над пасингом із тактичними завданнями. Відповідно, потім групи помінялися місцями.

У заключній частині заняття збірників було розбито вже на три групи: одна грала в тенісбол, дві інші працювали над стандартами.

Зустріч Польща – Україна розпочнеться о 21.45 за київським часом 7 червня.

Заключною грою перед Євро-2024 для підопічних Реброва стане поєдинок з національною командою Молдови 11 червня у Кишиневі. Початок – о 19.00.