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МОК назвав ймовірні місця проведення Олімпійських ігор у 2030 і 2034 роках

Катерина Іванова
glavcom.ua
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МОК назвав ймовірні місця проведення Олімпійських ігор у 2030 і 2034 роках
Зимові Олімпійські ігри 2026 відбудуться в Італії
фото з відкритих джерел

Для остаточного затвердження МОК повинен отримати гарантії від Франції

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету рекомендує провести зимову Олімпіаду-2030 у Франції, а 2034 у США. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

«Виконком МОК запропонував сесії обрати Французькі Альпи господарем зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, а Солт-Лейк-Сіті-Юта (США - ред.) – 2034 року», – йдеться у повідомленні.

Для остаточного затвердження МОК повинен отримати гарантії від Франції «через невизначену політичну ситуацію в країні».

Нагадаємо, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

До слова, у столиці Франції з квітня минулого року триває «чистка», під час якої із Парижа виселили 12 545 осіб, серед них – прохачі притулку, сім'ї з дітьми, які перебувають у скрутному становищі, наркозалежні та секс-працівники. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт колективу Le Revers de la Médaille.

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Теги: президент олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет

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