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55 росіян і ексфутболіст Тимощук. Рада вимагає санкцій для спортсменів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
55 росіян і ексфутболіст Тимощук. Рада вимагає санкцій для спортсменів
Російські спортивні знаменитості підтримали збройну агресію РФ проти України
Фото: AP

Остаточне рішення буде ухвалювати Рада нацбезпеки і оборони

Верховна Рада ініціює процес із запуску санкцій стосовно російських та білоруських спортсменів, котрі неодноразово публічно підтримували збройну агресію РФ проти України, геноцид українського народу та депортацію українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідну постанову, зареєстровану в парламенті 29 листопада.

Нардепи визначили 56 спортсменів і пропонуватимуть Раді національної безпеки і оборони України застосувати до них персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Серед них такі відомі росіяни: 

  • Сергій Карякін, гросмейстер, учасник матчу за звання чемпіона світу з шахів, що публічно підтримав напад на Україну, виправдовував військові злочини армії РФ;
  • Євген Плющенко, дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання, тренер, який публічно підтримав напад на Україну, брав участь у масових заходах, спрямованих на виправдання військової агресії РФ проти України;
  • Аліна Кабаєва, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, яка публічно підтримала напад на Україну, брала участь у масових заходах, спрямованих на виправдання військової агресії РФ проти України;
  • Олександр Повєткін, колишній чемпіон світу з боксу, який публічно підтримав напад на Україну.
(для перегляду – натисніть на документ)

Крім того, у цьому переліку опинився колишній капітан Національної збірної України з футболу, а нині асистент головного тренера російського футбольного клубу «Зеніт» Анатолій Тимощук. У довідці до постанови вказано, що Тимощук «продовжує працювати в Росії та мовчить про війну в Україні».

Як відомо, ще у серпні міністри спорту 35 держав підписали спільну заяву із вимогою призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі в міжнародних організаціях, виключити представників цих країн із керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити телевізійні трансляції міжнародних спортивних подій на територіях РФ і Білорусі.

Раніше 33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події.

Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року. Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet. А росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом.

 

Теги: росія санкції #stoprussia спорт

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